Словацкий клуб не хочет продавать «Рубину» лучшего бомбардира

Словацкий клуб «Слован» заявил, что не намерен продавать своего лучшего бомбардира прошлого сезона Александра Чаврича казанскому «Рубину». Об этом клуб сообщил в соцсетях.
Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ
Отмечается, что клуб рассчитывает на господина Чаврича как минимум до окончания квалификационных этапов еврокубков, где и будет выступать сам «Слован».
Кроме того, сам игрок команду не покинет в том случае, если ему не будет найдена равноценная замена. «Слован» же хочет заработать на продаже своего игрока.