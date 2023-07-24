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Словацкий клуб не хочет продавать «Рубину» лучшего бомбардира

Словацкий клуб «Слован» заявил, что не намерен продавать своего лучшего бомбардира прошлого сезона Александра Чаврича казанскому «Рубину». Об этом клуб сообщил в соцсетях.

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

Отмечается, что клуб рассчитывает на господина Чаврича как минимум до окончания квалификационных этапов еврокубков, где и будет выступать сам «Слован».

Кроме того, сам игрок команду не покинет в том случае, если ему не будет найдена равноценная замена. «Слован» же хочет заработать на продаже своего игрока.

"Ъ-Казань"

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