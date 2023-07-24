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Коммерсантъ FM
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Курский омбудсмен потребовал запретить иностранную музыку в ТЦ и ресторанах

Уполномоченный по правам человека Курской области Владимир Фирсов на своей странице во «ВКонтакте» рассказал, что ветераны боевых действий из Курска направили ему обращение с требованием прекратить трансляцию иностранной музыки в публичных местах. По его словам, обращение подписали более 30 человек.

Владимир Фирсов

Владимир Фирсов

Фото: Сайт Уполномоченного по правам человека в Курской области

Владимир Фирсов

Фото: Сайт Уполномоченного по правам человека в Курской области

Омбудсмен заявил, что его попросили принять меры по прекращению трансляции американских и западноевропейских песен в торговых центрах «Европа», «Манеж», «МегаГринн», «Олимпийский» и «Центральный универмаг», а также на открытых площадках ресторанов «Морской конек» и «Старый Тбилиси». По словам авторов обращения, в перечисленных местах в День Победы использовалась музыка «из недружественных стран, спонсирующих нацизм».

«При этом речь шла не о бессмертных музыкальных произведениях Баха, Бетховена, Штрауса, иностранной классической литературе и шедеврах живописи. Речь шла о недопустимости "слепого, рабского, тупого подражания западной культуре"»,— уточнил омбудсмен.

Владимир Фирсов считает, что отраслевым комитетам и министерствам Курска и Курской области стоит задуматься не только о музыкальном репертуаре в публичных местах, но и о списке фильмов в кинотеатрах. По мнению омбудсмена, «в это непростое время» вместо западных фильмов можно организовать показ картины «Русское поле», снятой в 1971 году. «При этом жители Курской области, скорее всего, пошли бы на демонстрацию этого фильма и приняли участие в обсуждении его содержания, несмотря на наличие у всех дома компьютеров с интернетом»,— полагает господин Фирсов.

С учетом «чрезвычайной важности вопроса» и необходимости защиты традиционных духовно-нравственных ценностей, культуры и исторической памяти господин Фирсов обратился с новым предложением в органы власти.

Сергей Толмачев, Воронеж

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