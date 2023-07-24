Челябинские владельцы квартир и коммерческих объектов стали чаще нажимать на тревожные кнопки

Количество вызовов в результате нажатия тревожной кнопки в Челябинске в первом полугодии существенно выросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщают аналитики компании Delta Системы безопасности.

По данным компании, число вызовов пользователями кнопок в коммерческих объектах выросло на 78%, в квартирах – на 47%, в частных домах – на 60%. При этом общее количество тревог снизилось на 10% в многоквартирных домах, на 6% в частных и на 2% на предприятиях малого и среднего бизнеса.

«Такая статистика говорит о том, что тревожность граждан возросла, - говорит коммерческий директор «Delta Системы безопасности» Евгений Горячев. - Люди стали бояться и вызывать группу быстрого реагирования, что называется, в любой непонятной ситуации».

В начале года в структуре причин вызова по тревожной кнопке преобладали кражи (33%), но к лету на первое место вышло незаконное проникновение (36%). На третьем месте нарушение общественного порядка (28%).

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