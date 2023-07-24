ММК первым среди российских предприятий черной металлургии получил комплексные экологические разрешения

Магнитогорский металлургический комбинат стал первым предприятием черной металлургии России, получившим от Росприроднадзора комплексные экологические разрешения по всем объектам негативного воздействия на окружающую среду.



Комплексное экологическое разрешение (КЭР) – ключевой разрешительный документ для крупных промышленных предприятий, устанавливающий нормативы воздействия на окружающую среду и содержащий обязательные к выполнению мероприятия, направленные на снижение этого воздействия.

В соответствии с новыми требованиями природоохранного законодательства, юридические лица, осуществляющие хозяйственную деятельность на объектах I категории, должны получить КЭР до конца 2024 года.

В настоящее время в составе ПАО «ММК» зарегистрированы три объекта негативного воздействия на окружающую среду I категории: Магнитогорская площадка № 1 – основная промплощадка, Магнитогорская площадка № 2 – горнообогатительное производство, Агаповская площадка (карьер Малый Куйбас, Известняковый и Доломитовый карьеры).

Работы ПАО «ММК» по получению КЭР от Уральского межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) начались в 2020 году. По их результатам по всем трем промышленным площадкам были получены комплексные экологические разрешения, в рамках которых разработаны и утверждены следующие документы:

программа повышения экологической эффективности, направленная на снижение негативного воздействия на окружающую среду до 2030 года;

квоты на выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, обеспечивающие снижение выбросов к 2026 году на 20% от уровня 2017 года;

проекты нормативов допустимых выбросов высокотоксичных веществ (вещества I и II классов опасности);

технологические нормативы выбросов в соответствии с наилучшими доступными технологиями;

проекты нормативов допустимых сбросов высокотоксичных веществ (веществ I и II классов опасности);

проекты нормативов образования отходов производства и потребления и лимитов на их размещение;

программы производственного экологического контроля;

программы по оснащению системами автоматического контроля источников выбросов.

Получение ММК комплексного экологического разрешения с опережением установленных сроков свидетельствует о положительной оценке государственными уполномоченными органами деятельности комбината по сокращению воздействия на окружающую среду и по повышению экологической безопасности производства.

Ключевым природоохранным проектом, который будет реализован ПАО «ММК» в рамках комплексного экологического разрешения, является строительство комплекса коксовой батареи № 12 производительностью 2,5 млн тонн сухого кокса в год, соответствующего наилучшим доступным технологиям. Запуск объекта позволит вывести из эксплуатации пять устаревших коксовых батарей. Сокращение вредных выбросов в атмосферу составит 11 350 тонн, выбросы CO2 снизятся на 2,2 млн тонн в год. При этом произойдет кардинальное сокращение выбросов токсичных загрязняющих веществ: бенз(а)пирена – в 12 раз, формальдегида – в 9 раз.

Реализация мероприятий ПАО «ММК» в рамках комплексных экологических разрешений позволит сократить выбросы по итогам 2025 года (относительно 2017 года) на 40,4 тыс. тонн в год (или на 20%), благодаря чему Магнитогорск обретёт статус «Чистого города».

ПАО «ММК»