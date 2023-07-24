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В Казани дело о создании нелегальной частной школы дошло до суда

Московский райсуд Казани начал рассмотрение дела о создании нелегальной частной школы. Об этом сообщает «Бизнес Onlinе».

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

На скамье подсудимых оказались бенефициар учреждения Артем Краснов и директор Лилия Зиатдинова. Против них возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 171 («Осуществление предпринимательской деятельности без лицензии»). Также Артем Краснов обвиняется в мошенничестве.

Господин Краснов являлся бенефициаром учреждения, по версии следствия. При этом юридически он не имел отношения к школе. Он находится под домашним арестом. Директор учреждения отправлена под подписку о невыезде.

"Ъ-Казань"

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