Сотрудники филиала «ПМУ» посвятили уикенд 300-летию Перми

В минувшие выходные на базе отдыха «Раздолье» для сотрудников филиала «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим» и их семей прошел традиционный спортивно-творческий фестиваль «Уральские зори». В этом году конкурсы объединила тема юбилея города под девизом «Потому что Пермь нужна каждому». Шесть команд сотрудников подразделений предприятия боролись в 10 видах программы за кубок победителя фестиваля.

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Алексей Аверьянов, директор филиала «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим» в городе Перми:

«Уральские зори» традиционно становятся для нас самым ярким событием лета. В этом году в филиал «ПМУ» принято много новых молодых сотрудников. Участие в фестивале — самый лучший способ для них быстро влиться в большой дружный коллектив предприятия. Объединила всех и тема праздника, ведь мы посвятили его нашему любимому городу.

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Тему 300-летия Перми отразили конкурсные этапы: тренажер для замера силы «Пермское крепкое», надувная полоса препятствий «Уральский ухаб», филологический конкурс «По-пермски говоря», бег в колесе «Уральские белки», передача груза «Пермяк — соленые уши» и другие. Вечером прошла творческая часть фестивальной программы. Команды готовили выступление на тему «Потому что Пермь нужна каждому». В итоге каждая сборная заняла призовые места в нескольких видах соревнований.

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Для детей была организована отдельная развлекательная программа — они могли покататься на карусели, послушать сказку, сделать аквагрим. Кроме того, у них была возможность пройти квест и принять участие в подготовке модного показа.

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К концу фестивального дня команды «300 спартанцев» (ремонтно-механическое производство) и «Молотов» (цех погрузки продукции и ремонтно-строительное производство) пришли к финишу с разницей в полбалла. В итоге сотрудники ремонтно-механического производства «ПМУ» спустя шесть лет вновь получили кубок победителя. После награждения всех участников «Уральских зорь —2023» ждали дискотека, караоке и грандиозный салют.

Филиал «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в городе Пермь