Гонщики из Белоруссии и Казахстана приняли участие в «Тракторном биатлоне» в Удмуртии

43 гонщика из России, Белоруссии и Казахстана приняли участие в IV открытых играх «Тракторный биатлон», который прошел в Воткинском районе Удмуртии. Как сообщает пресс-служба главы и правительства республики, на территории туристического комплекса прошли соревнования на малогабаритных тракторах по пересеченной местности с элементами биатлона.

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Среди участников было шесть женщин. Первое место на соревнованиях заняла Елена Шерстобитова из Кизнерского района, на втором месте оказалась Софья Антонова из Удмуртского государственного аграрного университета, на третьем - Марина Панькова из Воткинского района.

Среди мужчин победителем «Тракторного биатлона» стал Семен Косачев, Воткинский район, серебро досталось Андрею Камаеву из Ижевска, бронза — Виталию Вихареву из Пермского края.

Впервые на «Тракторном биатлоне» состоялся международный заезд. В нем приняли участие гонщики из России, Белоруссии и Казахстана. Победителем вновь стал Семен Косачев. Денис Артюх из Белоруссии занял второе место, Николай Сухомлинов из Казахстана — третье.

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