Екатеринбуржцы могут принять участие в исторической реконструкции к 300-летию города

В Литературном квартале Екатеринбурга будет организована театральная историческая реконструкция пяти зарисовок из бытовой жизни Екатеринбурга, начиная с момента его основания. Каждый желающий может стать участником постановки, рассказал на пресс-конференции начальник управления культуры администрации Екатеринбурга Илья Марков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Литературный квартал

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Литературный квартал

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В постановках участвует труппа Екатеринбургского театра юного зрителя (ТЮЗ), а горожане будут статистами. В каждом эпизоде примут участие от 15 до 20 человек. Каждый участник должен самостоятельно создать костюм для постановки.

Исторические эпизоды посвящены событиям разных веков, спектакли будут длиться по 15 минут. Репетиции пройдут в Музее истории Екатеринбурга.

Постановки будут показаны 18 августа с 14:00 и 19 августа целый день. Чтобы стать участником театральной реконструкции, необходимо заполнить специальную форму регистрации на сайте 300-летия Екатеринбурга.

Ева Коршунова

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