Саратовские судебные приставы конфисковали ставший взяткой Lexus

В Кировском районе Саратова судебные приставы изъяли автомобиль-орудие преступления. Об этом сообщили в пресс-службе ФССП по Саратовской области.

Конфисковали Lexus GX 460 бывшего чиновника, «приговоренного к уголовной ответственности». В релизе уточнили, что изъятый автомобиль послужил взяткой.

По информации «Ъ», речь идет о Lexus экс-начальника одного из отделов комитета по управлению имуществом (КУИ) администрации Саратова Андрея Краснова. 6 декабря прошлого года Первый кассационный суд общей юрисдикции оставил в силе приговор ему и бывшему председателю КУИ Елене Салеевой. 17 марта судья Волжского районного суда Саратова Анатолий Рыблов признал их виновными в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РВ) и в получении крупной взятки ч. 6 ст. 290 УК РФ), в том числе указанным автомобилем. Елене Салеевой дали тогда 5,5 лет колонии общего режима, Андрею Краснову — 6,5 лет строгого.

Дарья Васенина

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