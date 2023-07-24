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Во Львове попытались украсть из могилы прах свердловского разведчика Николая Кузнецова

Во Львове неизвестные пытались украсть прах свердловского разведчика, Героя СССР Николая Кузнецова из его могилы на Холме Славы. Об этом в telegram-канале сообщил мэр украинского города Андрей Садовый. «Какая-то бестолочь хотела украсть прах Кузнецова. Попытка неудачная. Теперь работает полиция»,— отметил он.

Николай Кузнецов родился в 1911 году в деревня Зырянка (Талицкий городской округ Свердловской области). В годы Великой Отечественной войны разведчик работал под легендой немецкого офицера. Он лично ликвидировал 11 генералов и высокопоставленных чиновников нацисткой Германии. В 1944 году посмертно удостоен звания героя Советского Союза.

Ранее с просьбой передать в Россию останки разведчика к властям Львова неоднократно обращались как ветеранские организации РФ, так и родственники Николая Кузнецова. Дважды суд принимал решения, обязывающие власти Львова передать прах, однако Андрей Садовый отказывается это сделать, сообщает ТАСС.

В мае 2021 года в историческом парке «Россия — моя история» в Екатеринбурге прошло открытие интерактивной выставки «Николай Кузнецов. Человек-легенда». Тогда проект профинансировали генеральный директор УГМК Андрей Козицын, председатель совета директоров РМК Игорь Алтушкин и владелец группы компаний «Сима-ленд» Андрей Симановский.

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