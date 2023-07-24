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На тюменской трассе водитель уснул за рулем и устроил ДТП с грузовиками

На 11 км трассы Р-404 Тюмень — Ханты-Мансийск в Ярковском районе произошло столкновение грузовиков Freightliner и Daf. Ограничено движение в сторону Тюмени, проезд транспорта осуществляется по одной полосе, сообщили в ГИБДД Тюменской области.

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Фото: ГИБДД Тюменской области

Фото: ГИБДД Тюменской области

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Фото: ГИБДД Тюменской области

Фото: ГИБДД Тюменской области

По предварительным данным ГИБДД, 48-летний водитель Freightliner уснул за рулем. «Он травмирован, доставлен в больницу»,— сказано в сообщении.

Сейчас проезжая часть участка трассы очищается от высыпавшегося гравия и разлившегося топлива. Сотрудники ГИБДД устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.

Полина Хабарова

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