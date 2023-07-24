Экстрадированного из Италии бизнесмена Андрея Смышляева осудили на восемь лет

Судья Октябрьского райсуда Уфы Радмир Гаймалеев вынес приговор 51-летнему экс-владельцу сети шинных центров «Таганка» Андрею Смышляеву, который был признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Ему дали восемь лет общего режима со штрафом 950 тыс. руб. Об этом сообщает корреспондент «Ъ» из суда.

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Фото: Венера Хисамова, Коммерсантъ Андрей Смышляев

Фото: Венера Хисамова, Коммерсантъ

Как сообщали в республиканском СКР, господин Смышляев в 2014 году купил ООО «Русшина-Тюмень», у которого были заключенные договоры дистрибуции и поставки шинной продукции с «Нокиан шиной», а также складские помещения и точки розничных продаж. Затем заключил договоры поставки покрышек, а для создания видимости гарантии исполнения своих обязательств перед поставщиком использовал поддельные договоры поручительства от подконтрольных ему компаний «Трек» и «Теско».

С 2014 по 2015 год «Нокиан шина» поставила более 1 млн штук шин общей стоимостью около 3 млрд руб., но из этой суммы было оплачено 1,9 млрд руб. Часть поставленной продукции по договору от 2014 года на сумму 1,2 млрд руб., как полагает следствие, была похищена.

Полученные шины предприниматель якобы продал через подконтрольное ЗАО «Таганка» и местных предпринимателей, а деньги от продажи перевел на свои счета, на счета родственников и подконтрольных организаций. В 2016 году арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области принял решение о взыскании с «Русшины-Тюмень» 1,17 млрд руб. в пользу «Нокиан шины», после чего компания была признана банкротом.

Позднее Андрей Смышляев уехал в Италию. Его задержали в 2019 году на собственной вилле в Италии на берегу озера Комо по запросу об экстрадиции. В 2020 году апелляционный суд Милана удовлетворил иск Генпрокуратуры о выдаче бизнесмена России.

Октябрьский райсуд арестовал два дома в Италии, несколько участков, мастерские и складские помещения, принадлежащие дочери подсудимого Дарине Смышляевой, и имущество ее отца в Уфе: квартиру, дом, участки, нежилые помещения и оружие.

Гособвинение попросило приговорить предпринимателя к восьми годам лишения свободы.

Вину Андрей Смышляев не признал. Адвокат подсудимого намерен обжаловать приговор.

Венера Хисамова, Уфа