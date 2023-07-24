Прокуратура Ставрополья обязала администрацию Труновского района создать маневренный жилой фонд

Иск прокуратуры Ставропольского края к администрации Труновского района региона о создании маневренного фонда для переселения из ветхого жилья удовлетворен судом. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

Ведомством установлено, что органы местного самоуправления не предприняли мер для выделения жилых помещений специализированного жилищного фонда, предназначенных для временного проживания граждан. В реестре муниципальной собственности Труновского муниципального округа объекты маневренного жилищного фонда отсутствуют. В связи с этим прокуратура направила иск в суд с требованием выделить объекты, необходимые для соблюдения жилищных прав граждан.

«Исковые требования прокурора судом удовлетворены в полном объеме, решение суда вступило в законную силу. Фактическое исполнение судебного акта находится на контроле прокуратуры района»,— сообщает пресс-служба прокуратуры.

Анастасия Назарова