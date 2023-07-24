С начала года в Свердловской области от клещей пострадали почти 21,5 тыс. человек, из которых около 4 тыс. — дети. Это в 2,1 раза меньше, чем в аналогичный период прошлого года, и в 1,3 раза ниже среднего многолетнего уровня. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора. В Екатеринбурге от клещей пострадали 6,15 тыс. человек, в том числе 681 ребенок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В больницы области с предварительным диагнозом «клещевой вирусный энцефалит» госпитализировано 134 человека, с диагнозом «клещевой иксодовый боррелиоз» — 391 человек. С начала года против клещевого вирусного энцефалита вакцинировали более 97 тыс. свердловчан.

Напомним, чтобы защищаться от клещевых инфекций можно проходить вакцинацию, выбирать закрытую одежду при походе в лес, использовать в поездках на природу средства от насекомых, осматривать своих питомцев во время и после прогулок. В случае укуса следует обратиться за медицинской помощью. Если в этот момент рядом не будет медучреждения, можно вытащить клеща пинцетом.

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