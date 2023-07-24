Андрея Смышляева приговорили к восьми годам лишения свободы

Октябрьский райсуд Уфы вынес приговор бывшему владельцу сети шинных центров «Таганка» 51-летнему Андрею Смышляеву. Он был признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По приговору суда, господину Смышляеву назначено восемь лет лишения свободы в колонии общего режима и штраф в размере 950 тыс. руб.

Как ранее сообщал «Ъ-Уфа», уголовное дело было возбуждено по заявлению ООО «Нокиан шина» — российского подразделения концерна NokianTyres. По мнению следствия, Андрей Смышляев получил от компании автомобильные покрышки на 1,5 млрд руб., но не расплатился за них и «совершил действия, заведомо повлекшие неспособность организации в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам в сумме более 2,8 млрд рублей».

С конца 2018 года предприниматель находился в федеральном и международном розысках. В мае 2019 года он был задержан в Италии на своей вилле на берегу озера Комо по запросу об экстрадиции. Летом 2020 года апелляционный суд Милана удовлетворил иск Генпрокуратуры России об экстрадиции его в Россию.

Вину он не признал.

Венера Хисамова

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