Власти Индии отклонили проект BYD по строительству завода электромобилей

Правительство Индии отказало крупнейшему производителю электромобилей в мире — китайской BYD Motors — в просьбе построить крупный завод в стране. Об этом сообщает индийская The Economic Times со ссылкой на собственные источники.

Как сообщается, китайский производитель и его индийский партнер Megha Engineering and Infrastructures Ltd направили предложение о строительстве в Хайдерабаде крупного завода по производству электромобилей. Проект оценивался в $1 млрд. Предполагалось, что завод сможет выпускать от 10 тыс. до 15 тыс. электромобилей в год.

Управление по развитию промышленности и внутренней торговли Индии, однако, отказалось утвердить проект. Как сообщают источники The Economic Times, причиной отказа стали соображения национальной безопасности.

Индийское правительство в последнее время активизировало усилия по контролю за китайскими инвестициями в страну. Так, в апреле нынешнего года одобрение государственными органами стало обязательным для любых прямых иностранных инвестиций из государств, с которыми страна имеет общую границу. Китай официально не упоминается в правилах, однако очевидно, что они направлены на то, чтобы ограничить китайские инвестиции в страну на фоне ухудшения отношений между двумя странами и усиления прямой конкуренции между ними в сфере высоких технологий.

Андрей Келекеев