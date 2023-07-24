Путин подписал закон об общих подходах к расчету дохода семьи для соцпомощи

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, утверждающий подходы к расчету дохода семьи для предоставления социальной поддержки. Закон закрепляет замену понятия «домохозяйство» на понятие «семья» при назначении социальных выплат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Согласно документу, в состав семьи входят заявитель, его супруг(а), несовершеннолетние дети и дети в возрасте до 23 лет, обучающиеся по очной форме в образовательных организациях. При расчете среднедушевого дохода в состав семьи не входят военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, обучающиеся в военных образовательных учреждениях и не заключившие контракт о прохождении военной службы.

Отмечается, что ежемесячные выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет и иные меры соцподдержки будут рассчитываться по условиям предоставления государственной соцпомощи. Отмечается, что выплаты будут рассчитываться в том числе на основании социального контракта.

Сегодня, 24 июля, Владимир Путин также подписал закон об исполнении бюджета Фонда социального страхования (ФСС) за 2022 год. Доход бюджета ФСС за 2022 год составил 1,029 трлн руб., расход — 1,149 трлн руб., дефицит — около 120 млрд руб. Согласно документу, доходы фонда выполнены на 104,2%, основную их часть составляют страховые взносы (76%). Расходы фонда по страховкам на случай временной нетрудоспособности и материнства составили около 820 млрд руб., по страхованию от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний — около 117 млрд руб.