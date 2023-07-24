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152 жителя Удмуртии заболели геморрагической лихорадкой в первом полугодии

В Удмуртии по итогам первого полугодия 2023 года геморрагической лихорадкой с почечным синдромом (ГЛПС) заболели 152 человека, в том числе семеро детей. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по республике. 72% заболевших — мужчины.

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Случаи заболеваний ГЛПС зафиксировали в 17 сельских районах и пяти городах республики. Больше всего их в Алнашском, Малопургинском (по 9 случаев) Шарканском (8) и Киясовском (3) районах.

Большинство случаев заражения вероятно связаны с бытовым путем, около 28% заболели после посещения садоогородов, 11% — после посещения леса.

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