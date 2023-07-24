35% опрошенных жителей Ижевска хотели бы стать чиновниками

Каждый третий житель Ижевска хотел бы строить карьеру на госслужбе. К такому выводу пришли специалисты SuperJob по итогам опроса, проведенного 14—18 июля. Как сообщает пресс-служба сервиса, они опрашивали пользователей, не имеющих опыта работы на госслужбе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Хотели бы стать чиновниками 35% опрошенных ижевчан, 49% — нет. При этом перейти на госслужбу желают больше мужчины, чем женщины (40 и 32% соответственно). Желание строить карьеру в госсекторе растет с возрастом: оно есть у 35% опрошенных старше 45 лет и у 28% младше 24 лет.

По данным исследования рынка, за год число вакансий государственной гражданской службы снизилось на 13%, а резюме стало меньше на 35%.