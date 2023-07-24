В Москве у Ботанического сада построят еще один «парящий мост»

«Парящий мост» длиной 200 м построят в районе Марфино около Ботанического сада в Москве, сообщила пресс-служба Москомстройинвеста. Мост возведут в рамках благоустройства двора-парка в экоквартале. Во дворе также будут площадь с фонтаном и елью, игровые, спортивные и смотровые площадки с видами на сад.

«Сейчас активными темпами монтируются металлические опоры парящего моста. Всего для строительства объекта длиной свыше 200 м уйдет порядка 60 металлических опор. При этом высота каждой из них — 5 м»,— уточнили в Москомстройинвесте (цитата по «Интерфаксу»).

В 2017 году вместе с парком «Зарядье» в Москве открыли смотровую площадку «Парящий мост». В длину она превышает 140 м. В ноябре того же года смотровая площадка «Парящий мост» замерзла и временно не принимала посетителей. Строительство парка обошлось в общей сложности в 22–27 млрд руб.

Лаура Кеффер