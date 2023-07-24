«Россети Тюмень» направили более 1,6 млн рулей на повышение надежности электроснабжения нефтяного месторождения в Югре

«Россети Тюмень» закончили капитальный ремонт оборудования на высоковольтной подстанции «Кетовская» в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. Питающий центр снабжает электроэнергией одноименное нефтяное месторождение, которое разрабатывает компания «Славнефть-Мегионнефтегаз». Стоимость работ составила более 1,6 млн рублей.



На подстанции 110 кВ «Кетовская» энергетики провели плановый ремонт устройств релейной защиты и автоматики, которые предназначены для мгновенного обнаружения и отключения элементов электросети в нештатной ситуации. Вместо устаревших электромеханических реле энергетики установили новые микропроцессорные защиты. За счет высокой скорости и точности измерения показателей современное оборудование значительно сокращает время реакции на технологическое нарушение и минимизирует риск возникновения перерыва в подаче энергоресурса.

Компания «Россети Тюмень» постоянно совершенствует работу электросетевого комплекса Тюменского макрорегиона. Ремонт питающего центра позволил повысить надежность электроснабжения Кетовского месторождения в ХМАО-Югре, на котором помимо нефти добывают горючий газ, пропан, бутан, этан и нефтяную серу.

АО «Россети Тюмень»