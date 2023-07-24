Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает, какие инициативы Франсуа-Поль Журн выбирает для бренда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: F. P. Journe Фото: F. P. Journe

Про инициативы F. P. Journe всегда приятно рассказывать, потому что то, что делает Журн, он делает от души, а не по совету отдела маркетинга из 30 человек. Это не значит, что у Франсуа-Поля нет маркетологов или что он не получает за свои инициативы маркетинговых бонусов. Разумеется, получает. Это значит, что то, что он выбирает, подходит бренду и часто выбор этот — не мейнстрим.

Так, он поддерживает Artmonte-Carlo — одно из крупных событий в области современного искусства. Последний салон прошел в Форуме Гримальди в Монако в июле под высоким патронажем его светлости князя Монако Альбера II. Участвуют в салоне галереи из разных стран. В этом году, а это уже седьмой Artmonte-Carlo, участие приняли 34 галереи.

Во время вернисажа уже традиционно вручается приз Artmonte-Carlo—F. P. Journe, присуждаемый за лучшую выставку, представленную на салоне. В этот раз он был вручен художнику Бертиль Бак, которую на салоне представляла парижская галерея Xippas. Работу «Колыбель хаоса» F. P. Journe приобрел и передал в дар NMNM, то есть Новому национальному музею Монако. Выбирал работу, конечно, не Журн лично, а экспертный совет. В его состав вошли такие эксперты, как Бьорн Дальстрем (директор NMNM), Эмили Жирар (директор по науке и коллекциям марсельского Музея истории цивилизаций Средиземноморья) и Селия Бернаскони (главный хранитель Нового музея Монако).