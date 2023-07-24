В Перми будет продлен автобусный маршрут №71

После завершения ремонта трамвайных путей по ул. Куйбышева в Перми автобусный маршрут №71 будет перенаправлен на ул. Сибирскую. Он будет продлен до станции «Пермь I» и станет работать на постоянной основе. Об этом сообщается на сайте мэрии.

В перспективе маршрут планируется запустить по ул. Яблочкова. В департаменте транспорта администрации Перми пояснили, что это станет возможным после обустройства на ней остановочных пунктов.

МКУ «Гортранс» объявлен отбор перевозчиков на обслуживание маршрута. Согласно условиям контракта, на маршруте должны будут работать восемь автобусов большого класса по будням и пять по выходным. Приступить к обслуживанию маршрута перевозчик должен с 12 августа. В течение полугода маршрут будет работать по краткосрочному контракту, что позволит проанализировать пассажиропоток и необходимый объем транспортных средств на линии для заключения долгосрочного контракта.