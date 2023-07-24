На маршруте Нижний Новгород – Киров в августе будет курсировать сдвоенная «Ласточка»

В августе 2023 года по маршруту Нижний Новгород – Киров в отдельные даты будет курсировать сдвоенный состав скоростного поезда «Ласточка», сообщает пресс-служба Горьковской железной дороги.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Из Нижнего Новгорода состав из 10 вагонов отправится 4, 6, 11, 13, 18, 20, 25 и 27 августа в 17:52, прибудет в Киров в 22:51. Из Кирова «Ласточка» отправится 5, 7, 12, 14, 19, 21, 26 и 28 августа в 06:21 и прибудет в Нижний Новгород в 11:20.

Как сообщалось, с 21 июля на Горьковской железной дороге также был назначен дополнительный поезд сообщением Москва – Киров, который будет курсировать в отдельные даты июля, августа и сентября. По итогам первого полугодия скоростными поездами «Ласточка» в сообщении с Нижним Новгородом перевезено 1,8 млн пассажиров, это на 19% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Андрей Репин