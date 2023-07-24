Качество технических решений играет серьезную роль при разработке современных мобильных приложений

Несмотря на стремительную цифровизацию бизнеса в разных сферах, только небольшое число компаний перешли на цифровой формат как единственный способ взаимодействия с клиентом. Примером является Тинькофф — цифровой банк без отделений. Клиенты выдвигают повышенные требования к тому, как компания выстраивает взаимодействие с ними. Какие инженерные решения нужны, чтобы сделать общение компании со своей аудиторией через приложение более продуктивным и удобным для пользователя, рассказывает технический менеджер продукта Тинькофф Банка Даниэль Халиулин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено Даниэлем Халиулиным Фото: предоставлено Даниэлем Халиулиным

— Даниэль, что считаете главным своим достижением?

— Основным достижением считаю ускорение работы мобильного приложения в 2 раза в течение короткого времени. Улучшение быстродействия мобильного банка, как минимум, уже пару лет является одним из приоритетных направлений работы в моей профессии. Чтобы достичь такого ускорения, выполнены множественные технические оптимизации, собрана сильная команда инженеров, построена система аналитики производительности мобильного приложения. Отдельно хотелось бы отметить, что у нас получилось не просто сохранить, а улучшить функциональные характеристики приложения, несмотря на то что количество разработчиков значительно выросло. Обычно бывает наоборот: чем больше программистов, тем медленнее действует приложение.

Клиенты банка считают приложение одним из лучших в России, отмечая качество и надежность технических решений, что подтверждается также многими победами мобильного банка в разных рейтингах. В 2022 г. он как лучшее банковское приложение получил награду от Banki.ru. Кроме того, в том же году он победил в рейтинге Go Banking* в четырех номинациях — «Лучшее мобильное приложение», «Лучшее мобильное продвижение», «Лучшее ASO» и «Лучший мобильный банк 2022». Хвалят быструю работу поддержки, пользователям нравятся удобство и набор необходимых функций. Всего нашим приложением пользуется более 10 млн человек ежедневно. Предоставлять им технически качественный продукт является одним из наших основных приоритетов

— Как вам удалось добиться таких результатов?

— В подобных гигантах рынка возникают повышенные требования к качеству технических решений, которых приходится принимать много. Поэтому важно принимать грамотные технические решения.

Мои технические решения были грамотными за счет разностороннего технического опыта, глубины погружения в проблематику и вовлеченности. Моя цель — делать свою работу на высоком уровне.

Качественное техническое решение клиент может иногда ощутить на себе. Например, когда мы выполнили ряд оптимизаций по ускорению запуска приложения, пользователи отмечали, что приложение стало работать быстрее. Однако часть таких решений скрыта от глаз клиента, и их результаты он может ощутить только косвенно, что не умаляет их важности. Например, раньше при проблемах с мобильным приложением клиент должен был предоставить много дополнительной диагностической информации, которая нужна службе поддержки, чтобы ему помочь. И мы не могли избежать этого этапа, так как в противном случае нам пришлось бы заранее хранить эту информацию на своих серверах, что стоило бы серьезных денег. Однако я придумал элегантное решение этой проблемы.

— В чем оно заключалось?

Основная суть заключалась в том, где именно мы храним диагностические данные о работе мобильного приложения. Если раньше мы вынуждены были хранить их внутри банка, то я предложил хранить часть из них прямо на телефонах клиентов, а «скачивать» только в том случае, когда клиент обратился в поддержку по вопросу работы мобильного приложения. Таким образом мне удалось оптимизировать объем диагностической информации, обрабатываемой техническими ресурсами банка. Раньше банк был вынужден хранить сотни миллионов записей в своей базе данных, а сейчас — в тысячи раз меньше, при этом ценность и достоверность информации остались на прежнем уровне.

— Ваша должность называется технический менеджер продукта. Звучит как что-то новое для рынка РФ. Расскажите, что входит ваши обязанности и высоки ли требования к соискателям?

— Да, должность действительно новая для рынка РФ. Она актуальна для компаний, делающих технически сложные продукты. Эта роль подразумевает высокие технические компетенции и одновременно с ними развитые продуктовые навыки. Как можно понять из названия должности, она находится на стыке управления и технологий.

От такого специалиста обычно ждут умения управлять инженерами, ставить задачи техническим специалистам, координировать группу, в которую входит множество команд. А еще компетентно генерировать идеи, описывать их одинаково понятно для инженеров и руководства; отсеивать те мысли и концепции, которые бесперспективны; выполнять аналитическую работу, грамотно презентовать вышестоящим коллегам и всем заинтересованным лицам.

Так как роль технического менеджера продукта довольно новая, то общепринятых требований еще не существует. Однако можно сказать точно: нужны сильные технические компетенции в какой-то из областей сферы информационных технологий и реальный практический опыт в роли менеджера продуктов или проектов.

Именно такой опыт я получил за годы моей работы в ИТ. До того, как пришел на текущее место работы, я более 10 лет трудился инженером, администратором и разработчиком в нескольких разносторонних проектах. Навыки, приобретенные на прошлых местах работы, и сейчас помогают мне находить компромиссы между подразделениями компании, доносить задания до исполнителей так, чтобы они поняли, чего от них хотят. А благодаря предшествующему опыту взаимодействия с бизнес-заказчиками я могу представлять руководству идеи и пути их решения, понимать требования клиента и, следовательно, экономить силы и время.

— Обладая такой высокой квалификацией, вы помогаете коллегам стать более эффективными сотрудниками?

— Да, конечно. За последнее время я вырастил двух уверенных системных аналитиков из вчерашних студентов без опыта. У компании теперь есть высококлассные специалисты, которые удовлетворяют всем внутренним требованиям, ребята продолжают совершенствоваться как специалисты, и это прекрасно для них и для компании.

Разработчик одной из моих команд сейчас уверенно трудится на позиции Technical Product Manager*. Чуть более полугода работы под моим руководством, и он возглавил команду, которая решает сложные технические задачи.

— А более опытным коллегам вы помогаете?

— Да, я консультирую как технический эксперт по многим задачам. За время своей карьеры я участвовал в разработке десятка функций мобильного банка — от сторис до модуля инвестиций. У меня хорошо получается проанализировать и «подсветить» слабые места, предложить оптимальные варианты. Аналитики пользуются моей экспертностью для оценки и улучшения эффективности новых технических решений.

— Вы обучаете или консультируете кого-то вне основной деятельности?

— Непосредственно обучением и консалтингом сторонних специалистов не занимаюсь, но делюсь опытом, выступая на профильных конференциях.

Например, на DevOpsConf 2023 — одной из крупнейших IT-конференций в РФ — рассказывал об улучшении надежности и особенности мониторинга в мобильных приложениях. Грамотно построенный мониторинг позволят обнаружить проблемы ещё до того, как клиенты сами обратят на них внимание. В сентябре буду выступать с докладом на еще одной крупной конференции.

В 2022 выступал в панельной дискуссии с представителем Америабанка (крупнейшего банка Армении) на митапе в Ереване. На основе собственного опыта рассказывал о том, как и с помощью чего сделать мобильные приложения более надежными и быстрыми, удобными для пользователя.

— Даниэль, какие перспективы видите для себя? Совершенствовать мобильный банк дальше? Или есть глобальные идеи и замыслы?

— Хочу развиваться как технический управленец. Мне нравится работать на стыке бизнеса и технологий, нравится, когда требования к техническому качеству высоки и бизнес заинтересован в их удовлетворении.

В ближайшее время хочу больше концентрироваться на технической стратегии — на том, как она разрабатывается и реализуется в реальных условиях. Безусловно, такая работа потребует дополнительного обучения и усилий, но это мне действительно интересно.

*Гоу бэнкинг, технический менеджер продукта

Елена Аронова