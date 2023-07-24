«Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева за 10 лет инвестировал в профильные отрасли 63 млрд рублей

«Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева за последние 10 лет вложил в развитие производства и торговой сети 63 млрд руб., сообщила пресс-служба агрохолдинга.

Отмечается, что в прошлом году на реализацию инвестиционной программы было выделено 8 млрд руб. Эти средства были потрачены на увеличение земельного банка холдинга, обновление парка сельхозтехники, модернизацию заводов по производству сахара.

Около 1 млрд руб. было вложено в восстановление производства на Медведовском мясокомбинате, потенциал производственной мощности которого оценивается в 33 т продукции в сутки. Еще 150 млн руб. «Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева направил на модернизацию линии розлива на предприятии «Молоко – 2». В развитие розничной сети было вложено 350 млн руб. Сейчас сеть магазинов «Агрокомплекс Выселковский» в Краснодарском и Ставропольском краях, в Ростовской области насчитывает 590 фирменных торговых точек.

По данным «СПАРК-Интерфакс», АО «Фирма ''Агрокомплекс им. Н. И. Ткачева''» было основано в 1993 году Николаем Ткачевым — отцом бывшего губернатора Кубани и экс-главы минсельхоза РФ Александра Ткачева. Группа компаний включает более 60 предприятий, специализирующихся на производстве сельхозпродукции. Земельный банк АО «Фирма ''Агрокомплекс им. Н. И. Ткачева''» оценивают в 818 тыс. га (третье место в рейтинге крупнейших российских землевладельцев). Выручка агрохолдинга в 2022 году составила 78,9 млрд руб., а чистая прибыль —10,6 млрд руб.

Анастасия Назарова