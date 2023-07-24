Три города Челябинской области получат гранты на проекты благоустройства

Миасс, Троицк и Сатка стали победителями Всероссийского конкурса лучших проектов по созданию комфортной городской среды. Города получат средства на реализацию проектов, которые будут реализованы в 2024-2025 годах. Об этом сообщают в министерстве строительства Челябинской области.

Миасс получит федеральный грант в размере 105,3 млн руб. на реализацию проекта набережной, которая протянется от улицы Ломоносова до Лихачева. Сатке выделили 92,1 млн руб. на благоустройство улицы Ленина, которое предусматривает создание нескольких скверов. Троицку направят 98,7 млн руб. на создание экологического парка «Троицкая крепость» на берегу реки Уй.

«Итоги конкурса — это хороший пример совместной работы органов власти и жителей. Плюс это результат постоянного внимания к благоустройству. Я всегда поддерживаю проекты развития городской среды»,— отметил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

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