Первый этап ремонта трамвайных путей на улице Кирова в Ижевске провели в выходные

В Ижевске в минувшие выходные 23-24 июля специалисты МУП ИжГЭТ провело первый этап ремонта трамвайных путей на перекрестке улиц Кирова и Песочной от ул. 30 лет Победы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Ижевска Фото: Пресс-служба администрации Ижевска

Как сообщает пресс-служба администрации столицы Удмуртии, в течение двух дней велись работы по ремонту трамвайных путей в направлении из Центра. Рабочие демонтировали старую рельсошпальную решетку, обновили балластовый слой и уложили 110 м новых трамвайных путей.

В следующие выходные, 29-30 июля, работы продолжатся на этом участке уже в направлении Центра. Отмечается, что при ремонте путей применяется технология, позволяющая снизить уровень шума и вибрации рельсов. Одновременно проводится ремонт дорожного полотна на ул. Кирова.