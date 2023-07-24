Четверых жителей Воткинска осудили за организацию игорного заведения

В Удмуртии четверо жителей Воткинска в возрасте от 30 до 50 лет были признаны виновными в незаконной организации азартных игр. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК по республике.

Было установлено, что организатором нелегального игорного заведения стал 31-летний местный житель. Для работы операторами игрового оборудования он привлек двух женщин и одного мужчину. С августа 2022 года по февраль 2023 года они предоставляли доступ к азартным играм в Интернете.

Приговором суда виновные осуждены к условным мерам наказания.