В Уфе паром насмерть задавил пассажирку

Вчера вечером на паромной переправе «Трамплин» в Уфе пассажирку насмерть задавило паромом, сообщили в пресс-службе Управления по гражданской защите города.

По предварительной информации, женщина, не дожидаясь когда паром причалит к берегу, спрыгнула на землю. Паром, двигавшийся по инерции, прижал ее к берегу. На место происшествия прибыли спасатели поисково-спасательного отряда Управления по гражданской защите Уфы и медики, которые безрезультатно пытались реанимировать пострадавшую.

Причины происшествия устанавливаются. Предположительно, женщина была в состоянии алкогольного опьянения.

Майя Иванова

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