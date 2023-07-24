На открытие кредитных линий для строительства домов в Миловском парке направят до 1,5 млрд рублей

АО «Специализированный застройщик „Уфимское городское агентство ипотечного кредитования“» (УГАИК) по итогам двух закупок у единственного поставщика намерено выбрать банки для открытия невозобновляемых кредитных линий на финансирование строительства двух восьмисекционных жилых домов в Миловском парке под Уфой, сообщается на сайте госзакупок. Совокупная начальная цена контракта — 1,57 млрд руб.

Срок действия кредитных линий до марта 2025 года. Условия кредитования в документации не уточняются. С кем заключат договоры, также не указано.

Как сообщал «Ъ-Уфа», «Килстройинвест» возводил в Уфе ЖК «Миловский парк», который пока не достроен до конца. Застройщик не выполнил свои обязательства, причинив более чем 1,2 тыс. граждан и 200 членам жилищно-строительных кооперативов ущерб на сумму около 2,4 млрд руб. Также пяти компаниям-подрядчикам был причинен ущерб на сумму около 45 млн руб. В 2020 году «Килстройинвест» признан банкротом, в отношении него открыто конкурсное производство. Два года спустя экс-руководители компании были приговорены к различным срокам заключения.

Майя Иванова

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