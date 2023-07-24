Коркинскому отделу МВД представили нового руководителя

Начальник главного управления МВД России по Челябинской области представил сотрудникам коркинского ОМВД нового руководителя - подполковника полиции Владимира Дякина, сообщает пресс-служба регионального главка. На этом посту он сменил полковника Алексея Аристова.

Владимир Дякин на службе в ведомстве прошел путь от оперуполномоченного уголовного розыска УВД по Копейскому городскому округу до заместителя начальника ОМВД – начальника полиции.

В числе основных задач, которые предстоит решать новому руководителю коркинского отдела, Михаил Скоков назвал повышение качества работы по выявлению и раскрытию коррупционных преступлений, действий, связанных с незаконным оборотом оружия, эффективное противодействие дистанционным кражам и мошенничествам, нарушениям миграционного законодательства.

Также начальник ГУ МВД потребовал организовать «на должном уровне» работу по комплектованию отдела профессиональными кадрами. Уделив ключевое внимание службе участковых, сообщают в пресс-службе ГУ МВД.

«Нужно приложить все силы, использовать все возможные способы и методы для обеспечения безопасности населения»,- сказал Михаил Скоков.

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