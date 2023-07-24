ПСБ принял участие в круглом столе по привлечению кадров на предприятия Сарапула

Предприятия Сарапула продолжают наращивать объемы выпуска продукции и модернизирует производство, разрабатывают и внедряют новые технологии, привлекая для этого все больше работников. Дополнительную мотивацию для востребованных специалистов создают и при участии банков. Об этом рассказал региональный директор ПСБ в Удмуртии Игорь Кудрявцев на круглом столе, посвященном привлечению кадров через комплексное развитие города. Организаторами мероприятия выступили правительство региона и «Коммерсантъ-Удмуртия».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Заработная плата и интересная работа — это лишь половина успеха в привлечении и удержании сотрудников на производстве, отметили участники круглого стола. Поэтому все чаще на первый план выходят социально-значимые проекты предприятий-работодателей. В рамках поддержки таких инициатив ПСБ запустил комплексную программу финансирования строительства жилья для нужд предприятий ОПК и участников гособоронзаказа. По такой программе застройщик получает финансирование в виде инвестиционного кредита, а сотрудники предприятий ОПК — возможность купить квартиры по ценам существенно ниже рыночных.

«Снизить стоимость жилья удается благодаря сразу нескольким факторам. Например, под строительство не нужно покупать землю, поскольку ее предоставляет предприятие из своих непрофильных активов»,— рассказывает Игорь Кудрявцев, региональный директор ПСБ в Удмуртии. Он уточнил, что предприятие может обеспечить и подключение к инженерными сетям, коммуникациям. Если такой возможности нет, в реализации проекта могут помочь местные власти.

Регионы активно присоединяются к программе, поскольку они также заинтересованы в улучшении условий жизни граждан на своей территории. За неполных два года действия программы заключено более 30 соглашений о сотрудничестве с ведущими предприятиями оборонно-промышленного комплекса России. Например, уже реализуются проекты в Северодвинске, Перми, Рыбинске, Ярославской области, Самаре, Реутове.