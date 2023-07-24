В расширение производства гипса в Уфе инвестируют 123 млн рублей

ООО «Уфимская гипсовая компания» планирует вложить 123 млн руб. в проект расширения производства гипса и керамзита, сообщает пресс-служба Корпорации развития Башкирии. Компания намерена увеличить мощности, построив в Уфе энергоэффективную технологическую линию по производству гипса мощностью 80 тыс. т в год. На предприятии создадут 25 рабочих мест. Производство планируют запустить к 2025 году, рассказал гендиректор Корпорации Наиль Габбасов.

Инвестпроекту присвоен статус приоритетного, что позволит инвестору получить земельный участок без торгов.

ООО «Уфимская гипсовая компания», по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в октябре 2000 года. Компания занимается производством гипса. Она принадлежит ООО «Концерн интел ко» (группа компаний «Нерал»), владельцем которого является бывший министр сельского хозяйства Башкирии Эрнст Исаев. Выручка в 2022 году составила 799,12 млн руб., чистая прибыль — 110,18 млн руб.

Майя Иванова

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