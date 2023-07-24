Курултай Башкирии внес в Госдуму законопроект о защите от злоупотреблений в сфере ЖКХ

Парламент Башкирии внес в Госдуму проект федерального закона в защиту граждан от действий недобросовестных поставщиков жилищно-коммунальных услуг, выставляющих потребителям завышенные счета, сообщили в пресс-службе Курултая республики. Изменения предлагают внести в КоАП России.

Первое чтение законопроекта назначено на сентябрь. Он получил положительный отзыв Правительства России.

Законопроект предусматривает административное взыскание за нарушение сроков уплаты штрафа при завышении платы за ЖКУ: с должностных лиц — от 4 тыс. до 5 тыс. руб., с юридических лиц – от 40 тыс. до 50 тыс. руб. За неуплату штрафа в течение более двух месяцев со дня получения обращения собственника — от 20 тыс. до 30 тыс. руб. для должностных лиц и от 150 тыс. до 200 тыс. — для юридических. За повторные правонарушения полагаются штрафы от 30 тыс. до 40 тыс. руб. для должностных лиц и от 200 тыс. до 250 тыс. — для юридических. Также предлагается применять для должностного лица дисквалификацию на срок от одного года до трех лет за допущение такого правонарушения более трех раз.

Согласно Жилищному кодексу Российской Федерации, при завышении платы за ЖКУ на виновного налагается штраф в размере 50 % от суммы переплаты. При этом поставщик услуг может сколько угодно тянуть с принятием решения о выплате штрафа, и ему ничего за это не будет.

Майя Иванова

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