В Башкирии планируют разрешить муниципалитетам создавать природные резерваты

В Башкирии муниципалитеты смогут создавать особо охраняемые природные территории местного значения. Соответствующие права они получат в случае принятия изменений в республиканский закон «Об особо охраняемых природных территориях...».

Текст законопроекта опубликован на сайте минэкологии Башкирии. В документе предлагается дополнительно установить категории особо охраняемых территорий местного значения: туристско-рекреационные местности, природные резерваты и охраняемые природные комплексы.

Создавать такие территории и местности, имеющие высокий туристический потенциал, рекреационное природоохранное или культурное назначение, будут муниципальные советы. Контроль за соблюдением природоохранного законодательства возлагается на местные власти.

Наталья Балыкова

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