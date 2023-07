Вторичность против эпичности

Канадский певец The Weeknd (Абель Тесфайе) находится в европейской части турне в поддержку альбомов «After Hours» (2020) и «Dawn FM» (2022). После прошлогодних концертов в США он переделал декорации и костюмы, сменив мрачную постапокалиптическую тяжесть на оптимистичный рейв-футуризм. Этим летом стало известно, что его турне стало самыми прибыльными гастролями темнокожего артиста в истории, а сам певец превзошел по концертным заработкам своего кумира Майкла Джексона. На концерте The Weeknd на Олимпийском стадионе в Барселоне побывал Игорь Гаврилов.

В добродушном новом шоу The Weeknd переоблачился в белые одежды и держит инфернальность под контролем

Фото: VALERY HACHE / AFP В добродушном новом шоу The Weeknd переоблачился в белые одежды и держит инфернальность под контролем

Фото: VALERY HACHE / AFP

Если в 2022 году основной частью декораций, в разработке которых приняла участие российская компания «Сила света», были пылающие развалины мегаполиса и расположенная за ними видеопроекция, то в новой версии шоу небоскребы похорошели — теперь это просто отливающий никелем силуэт большого города, за которым нет экрана. В шоу остался продольный подиум, он же — взлетно-посадочная полоса, по которой певец перемещается от сцены в сторону подвешенной на тросах огромной «луны» и квадратной «второй сцены».

Шоу в нынешнем «After Hours Till Dawn Tour» отличается от прошлогодних гастролей не только в части декораций. Теперь The Weeknd на сцене весь в белом. В его имидже сохраняется доля инфернальности за счет маски, которую поклонники помнят по клипу «How Do I Make You Love Me» и которая вызывает леденящие кровь ассоциации с образом покойного рэпера MF Doom. Сумрачного напряжения на подиуме добавляют движения массовки из «бедуинов» в свободных одеждах.

В середине шоу The Weeknd маску снимает и уже до самого конца остается в образе славного и совсем не опасного массовика-затейника, который не столько танцует, сколько ходит вразвалочку по гигантской декорации, заводя то одну, то другую часть стадиона, где только сидячих мест — 70 тысяч. Если кому-то вдруг придет в голову соотнести сегодняшнего The Weeknd с его героем в недавнем сериале «Кумир» (см. “Ъ” от 5 июля), это будет ошибкой. Персонаж на сцене — полная противоположность и демоническому Тедросу в начале сериала, и его жалкой противоположности в конце. В «After Hours Till Dawn Tour» The Weeknd мил и добродушен, как плюшевый медвежонок или пингвин с детского утренника.

При этом нужно отметить, что аудитория у певца далеко не детско-юношеская. Корреспондент “Ъ” видел на стадионе много зрителей за пятьдесят, которые подпевали каждой песне. В конце концов The Weeknd — один из самых ротируемых на радио исполнителей. Нередко можно было поймать себя на том, что такие песни, как «Can`t Feel My Face», «Starboy», «I Feel It Coming», «Call Out My Name» и «Less Than Zero», всплывают в памяти с первых нот, но не сразу ассоциируются конкретно с этим человеком. Мысленно спрашиваешь себя: «А это тоже он?» Хиты The Weeknd — ткань эфира, универсальный поп-продукт, удовлетворяющий как требованиям радиостанций, так и вкусам разных поколений слушателей. В них очень сильны отголоски музыки прошлого.

Модное в 2000-е электро в духе Daft Punk, с которыми много сотрудничал The Weeknd, бесконечные поклоны Майклу Джексону и Принсу в вокальных аранжировках, беззаботность ABBA в «Less Than Zero», характерные для евродиско ходы клавишных в «In Your Eyes» и, конечно, позаимствованная у a-ha структура главного хита «Blinding Lights» — все это говорит о том, что феномен The Weeknd зиждется на завоеваниях его кумиров.

В самых захватывающих элементах сценографии он тоже не оригинален. Статуя девушки-«гиноида», которая словно вот-вот взмоет ввысь,— не первый случай использования шоу-бизнесом произведений японского художника Хадзимэ Сораямы. У The Weeknd этот образ впервые появился в клипе на песню «Echoes Of Silence», но до этого мотивы Сораямы охотно использовали, например, Aerosmith (альбом «Just Push Play», 2001), Алекс Гарленд (фильм «Из машины», 2014) и Джордж Лукас (сборник «Star Wars Art Concept», 2014).

Светящиеся браслеты-пиксели, которые получают на входе на стадион все зрители, становятся мощным инструментом всеобщего единения, когда начинают мигать и переливаться в нужных местах песен. Лучше всего эта технология известна по концертам Coldplay, которые стали ее главными популяризаторами.

Наконец, не поддающийся осмыслению эффект прерывающихся в небе лучей прожекторов, своего рода «остановленный свет»,— трюк, известный автору этих строк еще со времен «PopMart Tour» группы U2.

The Weeknd, словно повзрослевший ребенок, собрал в своем шоу любимые игрушки — неоновый поп-соул 1980-х, футуристическую эротику из подростковых грез, рейв с огоньками и космические путешествия. Говоря в последних интервью о возможном уходе со сцены или по крайней мере прекращении выступлений под именем The Weeknd, на сцене Абель Тесфайе не дает ни одного намека на усталость. Если судить по концертам, игра с публикой ему совсем не надоела.