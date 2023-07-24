Дни Башкирии пройдут в Подмосковье в августе

Дни Башкортостана пройдут в Красногорске в августе, сообщил глава региона Радий Хабиров на совещании в правительстве в понедельник, 24 июля. Он отметил, что «давно вынашивал» это мероприятие, в настоящее время достигнуты все необходимые договоренности с губернатором Московской области Андреем Воробьевым.

Радий Хабиров дал поручение отправить в Подмосковье «большую бизнес-миссию» и в рамках совещаний подписать с регионом соглашения об экономическом сотрудничестве. Кроме того, организаторы должны будут презентовать регион и его особенности местным жителям — в частности, привезти мед.

Мероприятие запланировано на 26 августа. Власти региона рассчитывают, что местом его проведения станет музей-заповедник «Архангельское». В настоящее время Башкирия ведет переговоры об этом. Радий Хабиров отметил, что получение разрешения на использование территории объекта культурного наследия — «непростой вопрос».

Как сообщал «Ъ-Уфа», ранее Башкирия организовала сабантуи в Ташкенте, Нижневартовске и Сочи.

Наталья Балыкова

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