На арматурщика «Благовещенского завода МЖБК» упала свая

Гострудинспекция в Башкирии начала расследование случая гибели 50-летнего арматурщика АО «Благовещенский завод МЖБК», сообщили в пресс-службе ведомства.

19 июля во время ремонтных работ в здании на территории завода на арматурщика, находившегося на втором ярусе, скатилась железобетонная свая. Он получил тяжелую сочетанную травму, от которой впоследствии скончался.

АО «Благовещенский завод МЖБК», по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в апреле 2020 года. Компания занимается производством изделий из бетона для использования в строительстве. Она принадлежит (через АО «Мостожелезобетонконструкция») Дмитрию Тельнову и Игорю Терентьеву. Выручка в 2022 году равнялась 1,5 млрд руб., чистая прибыль — 181,8 млн руб.

Майя Иванова

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