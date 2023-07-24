«Идея на миллион с Олегом Богдановым»

На текущей неделе американский Центробанк будет решать вопрос о монетарной политике. Мнения экспертов о том, сколько еще раз он повысит ключевую ставку, разделились. Как это отразится на глобальном рынке? И какие варианты вложений лучше всего рассматривать инвесторам? Подробности — у экономического обозревателя “Ъ FM” Олега Богданова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ

Олег Богданов: Инфляция в США остается на высоком уровне, и здесь ожидать каких-то намеков на смягчения не стоит. Но некоторые экономисты ожидают, что американский ЦБ намекнет на то, что это последнее или предпоследнее повышение ставки. Тогда конфигурация на рынке изменится, прежде всего по отношению к американскому доллару. Уже против доллара хеджеры заняли рекордное количество коротких позиций, об этом свидетельствуют последние данные Комиссии по ценным бумагам и биржам. И американский доллар по индексу пока находится в районе 101 пункта.

Для евро тенденция негативная в силу плохих данных по промышленности из Франции и Германии. Если говорить о иене, здесь ждут заседания японского Центрального банка, который, скорее всего, не поменяет монетарную политику, оставит таргетирование доходности облигаций, и это негативно сказалось на иене еще на прошлой неделе. Что касается фунта, позиционная борьба и сниженные данные по инфляции в Великобритании говорят о том, что не так агрессивен может быть Банк Англии в повышении процентной ставки. Вот такая композиционная борьба, и многое будет зависеть от американского Центробанка, от его решений в среду.

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