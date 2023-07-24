В Свердловской области назначили нового директора Центра развития туризма

Директором Центра развития туризма Свердловской области назначена Марина Чистякова. На должность своим распоряжением ее назначил губернатор Евгений Куйвашев. Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Департамент информационной политики Свердловской области Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Марина Чистякова в течение пяти лет возглавляла Центр развития туризма Каменска-Уральского. Под ее руководством организация вошла в топ-10 лучших туристско-информационных центров России. В частности, она работала над запуском совместного со Свердловской железной дорогой (СвЖД) туристических «Ласточек» выходного дня.

На сайте департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области указано, что ранее обязанности директора Центра развития туризма региона исполнял Иван Пономарев.

Центр развития туризма обеспечивает взаимодействие между бизнесом, обществом и властью в туристическом секторе, организует В2В и В2С мероприятия, организует участие представителей туриндустрии региона в федеральных и международных выставках, занимается развитием внутренних туристических продуктов.

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