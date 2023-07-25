Человек, который создал, возможно, первый в мире дейтинг в ювелирном приложении

Михаил Кочнев — эксперт по управлению инновационными проектами с 8-летним опытом и автор книги «Эффективное управление инновационными проектами. Революционный подход к инновациям». Еще в студенческие годы он занимался проектами для Уральского федерального университета и НИУ ВШЭ, работал Team Lead в Red Bull Russia, запускал стартапы, работал Project Team Lead, а затем Project Team Lead в Почте России. Кроме того, Михаил является членом Ассоциации инженерного образования России, Ассоциации менеджеров России и Всероссийского общества изобретателей и рационалистов. Он принимал участие в жюри многочисленных конкурсов и премий: Science Slam, Всероссийского форума молодых ученых и международной конференции ПМСОФТ. С 2017 года он сотрудничает с компанией SUNLIGHT и генерирует самые необычные и уникальные идеи для продвижения бренда. Мы поговорили с Михаилом об акциях и внедрении Тиндера в приложение с украшениями.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено Михаилом Кочневым Фото: предоставлено Михаилом Кочневым

— Михаил, вы уже более 8 лет создаете инновационные продукты, генерируете уникальные идеи для компаний и являетесь членом жюри таких профессиональных конкурсов как Agile Awards и Science Slam. Как вы заинтересовались этой темой?

— Мне всегда очень нравились технические науки: физика, химия, математика, но ближе к окончанию школы меня стало привлекать и предпринимательство. Я начал изучать разные кафедры университетов и решил поступить в Екатеринбург, в Уральский федеральный университет на направление «Инноватика». Там мне рассказали, что управление инновационными проектами – это что-то на стыке понимания технологии и умении ее продать. Нас научили формировать успешный бизнес с креативной идеи, что меня и заинтересовало!

— С 2017 года вы сотрудничаете с одним из самых известных ювелирных магазинов в России SUNLIGHT. Расскажите о ваших уникальных идеях, которые принесли компании прибыль.

— Когда я только пришел в SUNLIGHT я был ментором компании и придумал идею внедрения маркетинговая акции перезапуска магазина. В дальнейшем благодаря этой акции с 2017 по 2020 года компания выросла с 250 торговых точек до 400, кроме того, выросло и упоминание компании в СМИ в 20 раз.

Мы проводили подобные акции с 2018 по 2020 года, однако, чем больше времени проходило и чем чаще мы запускали эту акцию повторно, тем больше ресурсов иссякало — это было видно по аналитике компании.

Ближе к 2022 году SUNLIGHT решил сделать упор не на акции, а на цифровизацию. Компания обратилась ко мне для решения сразу двух бизнес-задач: во-первых, сделать так, чтобы люди больше времени проводили в приложении, так как 60% продаж приходилось на него, при аудитории в 4 миллиона человек в месяц, а, во-вторых, привлечь в компанию молодежь, чтобы развиваться и расти вместе с ней.

— Получилось ли у вас добиться желаемого? Какие креативные идеи с вашей стороны помогли компании в этот раз?

— Конечно! В том же 2022 году я занял позицию Head of Product and Project management в SUNLIGHT и начал активно заниматься цифровизацией. Я руководил командой из более чем 60 разработчиков, которые помогли мне в реализации сразу двух идей. Первая заключалась в том, чтобы внедрить в приложение видео-отзывы – на тот момент TikTok, Reels, YouTube.Shorts и другие видео платформы был на пике своей популярности, и я не мог этого не заметить и не применить этот тренд в своей работе. В итоге в каждую карточку товара мы добавили возможность оставлять видео-отзывы и добились высоких результатов: таймспенд внутри карточек вырос на 40%.

Вторая идея пришла ко мне после того, как я узнал, что в скором времени из России уйдет одно из самых известных приложений для знакомств — Тиндер. Мы решили развернуть наш продукт в SUNLIGHT в сторону дейтинга. Теперь мужчины и женщины могут знакомиться друг с другом прямо в нашем приложении, свайпать видео друг друга, начинать общаться, а мы как компания в нужный момент в чате будем предлагать купить украшение для первой встречи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено Михаилом Кочневым Фото: предоставлено Михаилом Кочневым

— Михаил, ваши идеи действительно очень интересные! К чему вы стремитесь в будущем, собираетесь удивить нас еще чем-то?

— Я планирую развиваться и исследовать новые подходы и методы в управлении проектами, особенно в контексте цифровизации и автоматизации. Это приведет к созданию программных продуктов и методологий и позволит улучшить эффективность организации. Например, один из проектов, которыми я занимаю сейчас находится на стыке медицины и IT: мы разрабатываем AI алгоритм, который позволит сделать жизнь радиологов легче: берем снимок МРТ, анализируем его с помощью искусственного интеллекта и формируем радиологический отчет, который сейчас делает радиолог вручную, это позволяет существенно сократить время анализа снимка МРТ со стороны радиолога. Это один из ярких примеров того, как цифровизация и использование технологий на стыке разных областей позволяет достигать хороших результатов.

Кроме того, я планирую развивать свою методологию «Импульс развития». Она представляет собой прорывной подход к управлению проектами, который стремится соединить гибкость и адаптивность Agile-методологий с детальностью и структурой традиционных подходов. Методология предлагает уникальное преимущество в современных быстро меняющихся бизнес-средах, позволяя командам быстро адаптироваться к новым обстоятельствам, при этом сохраняя четкую структуру и направленность на достижение конечной цели.

Также в 2019 году вышла моя первая книга «Эффективное управление инновационными проектами. Революционный подход к инновациям» Сейчас я работаю над второй, которая выйдет в свет в 2024 году.

* Санлайт, Тимлид в Ред Булл Россия, проджект тимлид, Сайенс слэм, Эджайл Авордз, руководитель управления продукта и проектов, ТикТок, Рилз, Ютуб Шортс

Елена Аронова