От огня ВСУ пострадали почти 200 домов в белгородских Валуйках

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о последствиях обстрелов ВСУ в приграничном Валуйском городском округе региона. По его данным, «за последние месяцы обстрелов» больше всего гражданских объектов пострадало в городе Валуйки и в селе Соболевка.

В Валуйках повреждены 190 объектов: 82 квартиры и 108 частных домов. Как сообщил губернатор, восстановительные работы уже выполнены в 45 квартирах и 29 домах: «В работе остаются 79 домов и 37 квартир. Основные виды ремонта на сегодняшний день — замена окон и внутренняя отделка»

«Каких-либо существенных жалоб от жителей не услышал. Подрядные организации и муниципальная власть находятся в постоянном контакте с людьми. Объем работ очень большой, и строители стараются выполнить его оперативно и качественно. Некоторые собственники и сами принимают активное участие в восстановительных работах на своих участках»,— написал господин Гладков в своем telegram-канале по итогам рабочей поездки в округ.

В Соболевке, по данным губернатора, были повреждены 119 домов. 108 уже восстановлены, еще 11 объектов «находятся в работе».

Глав региона также сообщил, что помещение «укрытия» в центральной районной больнице, на которое ранее жаловались жители, было «приведено в удовлетворительное состояние». «Здесь поведено освещение, покрашены стены. Однако для того, чтобы можно было безопасно разместить пациентов и персонал, необходимо сделать запас воды и закупить фонарики на случай проблем с электроснабжением»,— заключил губернатор.

Один из самых тяжелых обстрелов Валуек произошел в сентябре 2022 года. За одну ночь были разрушены или повреждены 72 жилых дома, погиб один гражданский, пострадали еще двое.

Сергей Калашников

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