Три ДТП с участием велосипедистов произошли за пятницу и выходные в Удмуртии

За пятницу и выходные в Удмуртии произошли три ДТП с участием велосипедистов. Как сообщает ГИБДД республики, днем 21 июля на ул. Пойма в Ижевске водитель автомобиля Citroen сбил 14-летнего велосипедиста, который, не спешившись, пересекал дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

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Вечером того же дня аналогичное ДТП произошло на пешеходном переходе на ул. 9 Января в Ижевске. Там 39-летнего велосипедиста, который тоже не спешился, сбил троллейбус.

Вечером 23 июля «Лада Гранта» сбила 74-летнего велосипедиста на ул. Кировской в Глазове. По предварительным данным, велосипедист не убедился в безопасности маневра и выехал на проезжую часть дороги.

Во всех случаях велосипедисты получили травмы.