Главу фирмы осудят за ущерб в 19 млн рублей при поставке медиакуба в спорткомплекс Краснодара

Директор краснодарской коммерческой организации пойдет под суд за мошенничество на 19 млн руб. при выполнении госконтракта. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Краснодару.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба УМВД по Краснодару Фото: пресс-служба УМВД по Краснодару

40-летний житель Кемеровской области является директором компании по производству светодиодных экранов, медиафасадов и другого оборудования. Он заключил госконтракт на поставку и установку медиакуба в спорткомплексе Краснодара. Однако нарушил сроки выполнения работ и установил оборудование, не соответствующее требованиям госконтракта и закупочной документации. В итоге ущерб городу составил более 19 млн. руб.

Было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Теперь оно с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

Татьяна Ручкина

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