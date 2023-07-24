Средний размер автокредита в Челябинской области за год увеличился на 14,4%

Сумма среднего автокредита в Челябинской области в июне составила 1,25 млн руб., что на 14,4% больше, чем год назад, сообщает Национальное бюро кредитных историй.

Средний размер банковского займа на покупку автомобиля подорожал во всех регионах, входящих в топ-30 по объемам автокредитования и представленных в таблице НБКИ. Самый резкий рост в процентах зафиксирован в Удмуртии (+26%), далее следуют Вологодская область (23,8%), Татарстан и Башкортостан (23,7%). В среднем по России показатель вырос на 11,3%.

«С начала года средний чек кредита на покупку автомобиля вырос почти на 15%, а в июне было зафиксировано наивысшее значение показателя с начала 2022 года. В числе прочего, росту среднего размера автокредита в последнее время во многом способствует увеличение продаж новых автомобилей из дружественных стран»,- говорит директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

По средней сумме выданного в июне автокредита Челябинская область занимает 17-е место. В первой тройке традиционно Москва, Московская область и Санкт-Петербург.

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