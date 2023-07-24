«Металлург» подписал контракт с экс-вратарем «Нефтехимика»

Хоккейный клуб «Металлург» заключил контракт с бывшим вратарем «Нефтехимика» Александром Суднициным. Соглашение с 35-летним голкипером рассчитано на один год, сообщают в магнитогорской команде.

Александр Судницин — воспитанник красноярской хоккейной школы. Выступал за местный «Сокол», тюменские «Газовик» и «Рубин», «Локомотив», «Трактор», «Челмет», «Авангард» и шведский Oskarshamn. Прошедший сезон провел в составе «Нефтехимика»: в 23 матчах регулярного чемпионата вратарь одержал десять побед при 90,7% отражённых бросков и коэффициенте надежности 2,75.

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