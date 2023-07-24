Назначен почетный консул Казахстана в Пермском крае

Почетным консулом Казахстана в Пермском крае назначен президент федерации регби Прикамья Алексей Конев. Об этом сообщает портал «РБК-Пермь». По данным портала, срок полномочий почетного консула определен в пять лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: федерация регби Пермского края, федерации регби Пермского края Фото: федерация регби Пермского края, федерации регби Пермского края

Возможность открытия в Пермском крае офиса почетного консула Казахстана обсуждалась на встрече губернатора Дмитрия Махонина с генеральным консулом Казахстана в городе Казань Ерланом Искаковым в апреле 2023 года. По словам Ерлана Искакова, работа офиса будет служить делу укрепления двустороннего сотрудничества между регионом и Казахстаном. В свою очередь, Дмитрий Махонин акцентировал, что это будет правильным решением и позволит наращивать не только партнерские отношения, но и более активно сотрудничать в сфере культуры, образования, туризма.