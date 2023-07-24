За смерть работницы УГОКа взыскали 1,4 млн рублей

Родственники сотрудницы обогатительной фабрики Учалинского ГОКа Гульнары Байгариной, погибшей на производстве, взыскали с работодателя 1,4 млн руб. компенсации морального вреда. Такое решение вынес Учалинский районный суд Башкирии.

6 ноября 2022 года женщина получила смертельную травму головы во время работы, когда ее руку затянуло в конвейер. Как установил суд, работница оказалась в опасной зоне «в нарушение требований инструкций по охране труда и допуска машиниста конвейера второго разряда к работе без прохождения профессионального обучения». В акте о несчастном случае были установлены виновные в нарушении требований охраны труда: мастер и начальник дробильного отделения, а также главный инженер и начальник обогатительной фабрики.

Родители и сестра погибшей просили суд взыскать с УГОКа компенсацию морального вреда в размере 3 млн руб. Представитель ответчика просил снизить сумму до 150 тыс. руб. каждому истцу.

Суд заключил, что утрата близкого человека не может не отразиться на душевном состоянии человека и его физическом здоровье, является тяжелейшим событием в жизни, неоспоримо причинившим нравственные страдания. Требования истцов были удовлетворены частично, решив, что размер компенсаций на сумму 500 тыс. руб. каждому из родителей и 400 тыс. руб. сестре погибшей «отвечает требованиям разумности и справедливости».

Ранее тот же суд вынес решение о взыскании с компании компенсации морального вреда в размере 5 млн руб. супругу и троим детям погибшей.

Наталья Балыкова

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