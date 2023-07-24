Глава Удмуртии переплыл Волгу за 50 минут на стартах X-WATERS Volga 2023

Глава Удмуртии Александр Бречалов переплыл реку Волгу в Нижнем Новгороде в рамках участия в X-WATERS Volga 2023. Как господин Бречалов сообщил на своей странице во «ВКонтакте», это один из самых больших по числу участников водных стартов в стране.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Полпред президента РФ в ПФО Игорь Комарова и глава Удмуртии Александр Бречалов

Фото: Александр Бречалов, vk.com Полпред президента РФ в ПФО Игорь Комарова и глава Удмуртии Александр Бречалов

Фото: Александр Бречалов, vk.com

«Проплыл 3 км в отличной компании — вместе полпредом президента России в ПФО Игорем Анатольевичем Комаровым»,— написал глава региона.

Его результат составил 50 минут 21,9 секунды.

В Нижний Новгород Александр Бречалов прибыл для участие во совете при полпреде президента России в ПФО, который проходит сегодня.